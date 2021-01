Une septuagénaire poignardée à Tirlemont: la suspecte placée sous mandat d'arrêt

La femme de 42 ans, interpellée mercredi pour tentative d'assassinat alors qu'elle aurait poignardé une septuagénaire à Tirlemont, a été placée sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction, a confirmé jeudi le parquet de Louvain. Les circonstances exactes et le motif de l'agression à l'arme blanche ne sont toujours pas connus. La femme arrêtée a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir des événements, selon le ministère public.



C'est la victime elle-même qui a appelé mercredi les services d'urgence vers 15h00 pour signaler qu'elle avait été poignardée à son domicile. La police s'est rendue sur les lieux et a découvert la septuagénaire grièvement blessée. Cette dernière a été transportée à l'hôpital dans un état critique, mais entre-temps son état s'est stabilisé et elle n'est plus en danger. Vers 16h00 mercredi, une femme de 42 ans, suspectée de tentative d'assassinat, a été interpellée. Elle a donc été entendue ce jeudi par un juge d'instruction qui a décidé de la placer sous mandat d'arrêt.

