Découverte d'une fabrique illégale de cigarettes à Jemeppe-Sur-Sambre: 114 tonnes de tabac saisis (vidéo)

Le service des recherches de la douane a intercepté 114 tonnes de tabac coupé, soit plus qu'en 2020, et 13,6 millions de cigarettes lors d'une descente dans quatre endroits différents, a fait savoir le Service public fédéral (SPF) Finances jeudi. Ces saisies représentent un montant de 26 millions d'euros de droits d'accises et de TVA éludés.



Les forces de l'ordre ont découvert une fabrique illégale de cigarettes à Jemeppe-Sur-Sambre (Namur), qui contenait 24 tonnes de tabac coupé, environ 100.000 cigarettes des marques Richmond et Lambert & Butler, plusieurs machines de production et d'emballage, ainsi que des lits et de nombreux matériaux destinés à fabriquer des cigarettes illégales comme du papier, du carton et des emballages. Environ 90 tonnes de tabac coupé ont également été interceptées à Awans (Liège). A Herstal (Liège), la douane a mis la main sur 9 millions de cigarettes de la marque Richmond, ainsi que sur trois camions et remorques. A Hoogstraten (Anvers), ce sont environ 4,5 millions de cigarettes des marques Richmond et Lambert & Butler qui ont été saisies. Du matériel de production était également sur les lieux. Les cigarettes étaient vraisemblablement destinées au marché britannique. Aucune arrestation n'a été effectuée. Ces opérations ont permis de saisir une quantité de tabac plus importante que tout au long de l'année 2020, se félicite le SPF Finances. L'an dernier, les services de la douane avaient découvert 73 tonnes de tabac et 409,9 millions de cigarettes.