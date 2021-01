Le prochain James Bond encore repoussé, sortie prévue le 8 octobre

(Belga) La sortie du prochain volet des aventures de James Bond a été une nouvelle fois repoussée: "No Time To Die" ("Mourir peut attendre") est maintenant prévu le 8 octobre 2021, ont annoncé les studios MGM.

Ce troisième report avait d'abord été publié sur le compte Twitter du célèbre agent secret britannique, accompagné de l'affiche du film avec l'acteur Daniel Craig dans l'emblématique smoking de Bond. La pandémie de coronavirus a provoqué la fermeture de milliers de salles de cinéma dans le monde et bouleversé le calendrier de la plupart des grosses productions, qui ont pour certaines choisi de diffuser leurs films en streaming pour limiter les pertes de recettes. A l'automne dernier, la production de Bond avait annoncé que la sortie du 25e opus de la série était reportée au 2 avril 2021 "afin qu'il puisse être mondialement vu au cinéma". Jeudi, MGM a indiqué dans un communiqué à l'AFP que "No Time To Die" sortirait désormais le 8 octobre 2021. Le film, dont la première mondiale était initialement programmée le 31 mars 2020 à Londres, avait déjà été repoussé une première fois en raison de la pandémie. Dans le film, qui devrait être le dernier pour Daniel Craig, James Bond a quitté ses activités au sein des services secrets et profite enfin d'une vie tranquille en Jamaïque. Mais sa quiétude est vite interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide. Le "méchant" de l'histoire est incarné par l'Américain d'origine égyptienne Rami Malek, qui a décroché en 2019 l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe de rock Queen. Figurent à ses côtés Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw et Christoph Waltz. Le thème officiel du film, également intitulé "No Time To Die", est interprété par la jeune chanteuse américaine Billie Eilish. (Belga)