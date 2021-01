De plus en plus d'ados en surpoids à cause des restrictions sanitaires: que faire pour l'éviter?

Avec les cours à la maison pour certains, et le manque d'activités pour d'autres, les tentations de grignoter, et ne pas se dépenser, sont à la hausse chez les adolescents qui sont de plus en plus nombreux à être en surpoids.



En France, les chiffres le confirment. Ce sont 2 enfants sur 5 qui ont pris du poids (jusqu'à 6 kilos).



Comment cela se passe t-il chez nous? La situation est presque identique selon Gisèle Goual, diététicienne. "J'ai pu constater des prises de poids allant de 2-3 kg à 8 kg. Globalement, ces prises de poids ont été exponentielles et elles l'ont d'autant plus été lorsque l'adolescent était déjà en surpoids avant le confinement", explique la diététicienne.



"Tant qu'ils sont en croissance, les adolescents ont besoin d'une activité physique d'une heure par jour minimum, donc cette heure ne doit pas être en une traite. Donc on va leur conseiller de faire des pauses régulières dans leur journée d'étude et d'essayer de bouger en faisant un peu de vélo, du skate ou autre pour bouger un minimum", conseille Gisèle Goual.



Les pédiatres belges, qui travaillent dans le groupe sur le coronavirus, recommandent la reprise du sport, pour les plus de 13 ans, pour éviter le surpoids.

