Manger sain pour 5€ par jour et par personne, c'est possible: voici quelques conseils

Manger sain et pas cher, est-ce possible chez nous ? C'est la question a laquelle a tenté de répondre Bruno Wattenbergh, expert économie, sur Bel RTL.

La malnutrition provoquerait un risque de mortalité au moins aussi élevé que le tabac ou l’alcool. Est-il possible en Belgique de manger sain et équilibré pour un budget raisonnable ?

Bruno Wattenbergh: "La réponse est oui. Plusieurs études estiment qu’il est possible de manger sain et équilibré pour un budget de 5€ par jour et par personne. Mais ce n’est pas simple et cela nécessite volonté et organisation."

Quelles sont vos recommandations ?

"Éliminer les viandes rouges et la charcuterie, deux produits plutôt chers et à manger en quantité limitée pour sa santé. Remplacez-les par de la viande blanche. Ou par des poissons gras et bon marchés, comme des sardines ou des maquereaux. Voire des œufs de temps en temps. Éviter les féculents raffinés et donc plus chers. Préférer les céréales complètes, les légumes secs. Privilégiez systématiquement les légumes frais de saison, souvent moins chers que les légumes importés d’un autre continent. N’hésitez pas à opter pour des surgelés dont la qualité-prix est aussi excellente. Mais dans ce cas-là, faites attention au sel éventuellement rajouté. Préférez les yaourts aux fromages. L’eau du robinet aux sodas..."

Encore faut-il, pour changer ses habitudes alimentaires, apprendre à cuisiner de nouveaux aliments ?

"Oui. L’alimentation, c’est culturel. Mais aujourd’hui, avec les recettes sur internet, une tendance déjà en hausse depuis longtemps mais qui a explosé avec le COVID, on n’a plus d’excuse pour ne pas cuisiner de tout, a fortiori si c’est plus sain et pas trop cher, comme des légumes oubliés de saison; le panais par exemple, en purée ou en potage dans du lait."

D’autres suggestions pour maîtriser son budget alimentation ?

"Achetez au bon moment et au bon endroit. Mais surtout acheter la bonne quantité en fonction du prix et de ce que vous allez cuisiner. Profitez d’une promotion de légumes pour faire du potage par exemple. Ou n’achetez que ce que vous êtes sûr de manger. Autre solution de nos grand-mères, accommodez les restes."

Est-ce que tout cela est vraiment crédible quand on travaille et qu’on gère une famille, des enfants ?

"Tout dépend de ce qui importe pour vous. Car effectivement, toutes ces recommandations prennent du temps et nécessitent de l’organisation. Mais si vous êtes préoccupé par la malbouffe, par le gaspillage alimentaire, par votre budget étriqué, vous aurez sans doute la motivation de prendre le temps de vous organiser."

