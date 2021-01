Delphine Jubillar disparue depuis plus d'un mois: "Elle était dans un état d'esprit très positif", assure l'avocat de ses proches

Les recherches pour retrouver une infirmière de 33 ans disparue de manière "suspecte" de son domicile à Cagnac-les-Mines (Tarn) dans la nuit du 15 au 16 décembre, se poursuivent.

Dans une interview accordée à Paris Match, Me Philippe Pressecq, l’avocat des proches amies et cousins de Delphine Jubillar, s'exprime sur l'enquête en cours. Il explique que la mère de famille avait échangé avec ses amies le jour de sa disparition. Selon ces dernières, elle allait bien et prévoyait de célébrer les fêtes de fin d'année en famille. "Delphine était dans un état d’esprit très positif. Elle se consacrait à la préparation des fêtes. La jeune maman venait de faire les cadeaux de Noël de ses enfants, le jour même, et en a parlé avec mes clients. Ils ont évoqué le repas de Noël et l’organisation du réveillon du Nouvel an qu’ils prévoyaient de fêter ensemble. Mes clients étaient totalement ancrés dans la vie quotidienne de Delphine", explique-t-il.

Face à cette disparition soudaine, l'avocat Philippe Pressecq se dit "décontenancé". "Soit elle a disparu volontairement et sans laisser la moindre trace, ce qui semble très difficile. Soit un drame s’est produit et on est devant un crime parfait pour l’instant", confie-t-il.

La piste criminelle privilégiée

La piste criminelle est privilégiée dans cette affaire depuis l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration". Initialement ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet d'Albi, l'enquête est entre les mains de deux juges d'instruction toulousains.



C'est le mari de l'infirmière qui avait signalé aux gendarmes la disparition de son épouse, le mercredi 16 décembre au petit matin, vue pour la dernière fois dans le village de Cagnac-les-mines. Le couple était en instance de divorce. "Rien n'indique" que la disparition de cette mère de famille de 33 ans "a pu être volontaire", avait indiqué le 23 décembre le procureur de Toulouse Dominique Alzeari, après une journée de battue citoyenne encadrée par la gendarmerie et ayant rassemblé plus d'un millier de volontaires.