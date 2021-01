Voici Kamala, un girafon de Rotchild né au parc zoologique Bellewaerde (photos)

Un petit girafon de Rotchild est né mercredi soir au parc zoologique Bellewaerde, en Flandre-Occidentale. Les soigneurs ont appelé l'animal Kamala, faisant ainsi référence à Kamala Harris, la première femme vice-présidente des Etats-Unis. L'arrivée du girafon est un événement important pour le programme de reproduction européen auquel Bellewaerde participe. Dans le monde vivent actuellement plus que 1.700 girafes de cette espèce fortement menacée.

Le petit des deux girafes de Rotchild, Simone et Kito, est né à Bellewaerde le 20 janvier à 19h29. Le girafon est venu au monde de manière naturelle et sans encombres, après une période de gestation de 15 mois et 6 jours. Kamala est une femelle de 1m83 et pèse environ 58 kg. Si les premiers mois, le girafon restera dans l'enclos intérieur, dès que la météo le permettra, soit lorsqu'il fera minimum 15°C, il découvrira l'extérieur du parc zoologique.

Outre ce jeune girafon, trois autres girafes de Rotchild résident dans le parc: les parents, Kito et Simone, et leur autre girafon, Safiya, né en 2019. La naissance est de bonne augure pour le programme de reproduction européen auquel Bellewaerde participe en collaboration avec EAZA (European Association for Zoos and Aquaria). À ce jour, 1.700 girafes de Rotchild vivent encore à l'état sauvage et 590 dans les parcs animaliers, ce qui en fait une espèce fortement menacée.





