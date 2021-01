Coronavirus en Belgique: "11% des plus de 80 ans ont reçu une première dose de vaccin"

"Le bout du tunnel est de plus en plus en vue pour nos maisons de repos", a indiqué Yves Van Laethem lors de la conférence de presse tenue ce vendredi. "Mais on n'est pas encore sorti du tunnel", a poursuivi le porte-parole du Centre de crise en charge de la lutte contre le coronavirus.



142.000 personnes ont recu une première dose de vaccin. "Ca veut dire 11% des plus de 80 ans de notre pays", a précisé l'expert. La deuxième dose a commencé à être administrée à certains d'entre eux et le degré de protection de cette population à risque va augmenter dans les semaines qui viennent. "On espère que cela fera un barrage à la progression du virus", a ajouté Yves Van Laethem.



Dans les maisons de repos et de soins, les chiffres évoluent dans le bon sens. Au cours de la semaine du 13 au 19 janvier, le nombre de cas a diminué en Flandre et en Wallonie et s'est stabilisé à Bruxelles.







"En nouvelles infections par 1000 résidents, on a eu 6,3 nouvelles infections en Flandre au lieu de 7,3 la semaine précédente. En Wallonie, 3 au lieu de 5,4 et on tourne autour de 1 pour Bruxelles", a détaillé Yves Van Laethem.



Concernant les maisons de repos dans lesquelles il y a eu au moins 1 cas, on se trouve dans une situation stable. "De la semaine précédente à cette semaine-ci, La Flandre est passée de 18 à 17%, la Wallonie de 12 à 10% et Bruxelles de 9 à 11%", a expliqué l'homme.



Les situations dans lesquelles les maisons de repos ont eu "plus de 10 cas" diminuent en Wallonie et se stabilisent en Flandre et à Bruxelles.



D'ici quelques mois, la campagne de vaccination va s'accélérer avec l'arrivée de nouveaux vaccins, a annoncé l'infectiologue.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 22 janvier ?

Un comité de concertation se tient aujourd'hui: à quoi faut-il s'attendre?