Lufthansa adapte sa politique du port du masque

(Belga) Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa vont imposer à partir du 1er février le port d'un masque chirurgical ou FFP2 sur leurs vols vers et au départ de l'Allemagne, indique vendredi Lufthansa.

A cette date, les passagers seront obligés de porter soit un masque chirurgical, FFP2 ou de standard KN95/N95 durant l'embarquement, durant le vol et au moment de quitter l'avion. Les autres masques (en tissu par exemple) ne seront plus permis. Les compagnies avaient déjà introduit une obligation du port d'un masque sur leurs vols en mai 2020. Lufthansa adapte sa politique à la suite d'une résolution prise par le gouvernement fédéral allemand et les gouvernements régionaux. Cela signifie que des règles uniformes s'appliquent sur l'ensemble de la chaîne du voyage. Les passagers seront informés à temps par email ou via les sites internet ou médias sociaux des compagnies. Des exceptions au port du masque sont toujours prévues pour raisons médicales à condition de fournir un certificat médical et un test Covid négatif de moins de 48 heures avant le voyage. Les infection à bord est très peu probable, selon Lufthansa, qui rappelle que ses avions disposent de filtres de très haute qualité. (Belga)