L’hôtel des chemins de fer mis en vente: la ville d'Arlon souhaite l'acquérir à tout prix

L’annonce immobilière parue il y a quelques jours par la SNCB n’est pas passée inaperçue. L'une des plus belles bâtisses de la ville d’Arlon est en vente. Il s’agit de l’hôtel des Chemins de Fer, situé à deux pas de la gare. "La SNCB met en vente son Hôtel des Chemins de fer à Arlon. Situé à quelques pas de la gare, celui-ci est également facilement accessible en bus et en voiture. Le bâtiment offre une superficie d'environ 1800 m², répartie sur 2 étages (R+1), avec un grenier aménageable et de vastes caves en sous-sol. Les sols sont, en majeur partie, en plancher massif. Le bien est bordé d'un parc muré de 38 ares, offrant calme et tranquilité, et comporte un espace de stationnement pré-aménagé. Certains travaux y ont été réalisés récemment, tels que la toiture et les châssis. Un bien unique en attente d'un projet de reconversion", peut-on ainsi lire dans l'annonce.

Cette mise en vente suscite pas mal d'intérêt. La ville d'Arlon veut à tout prix conserver cet élément de son patrimoine et le parc de 38 ares qui l'entoure. Cette petite zone boisée est l'une des seules dans le centre-ville d'Arlon. Le bâtiment date de la fin du 19ème siècle. Il est de style éclectique à prédominance classique et au cachet architectural remarquable. Il témoigne de l'âge d'or du chemin de fer dans le chef-lieu de la province de Luxembourg. 1800 mètres carrés de locaux, agrémentés d'un parc de 38 ares.Le bâtiment est aussi repris comme bien méritant classement ou protection dans l'inventaire du patrimoine monumental de Belgique.

La ville d'Arlon se dit donc prête à le racheter et ce malgré le prix minimum demandé (860 000 euros). L'acquisition est en cours d'analyse par la ville. Cette dernière souhaite dans un premier temps préserver le patrimoine arlonais mais les affectations possibles sont très variées. Dans l’attente d’une vente, la commune voisine d’Attert y verrait bien l’ouverture provisoire de son école secondaire de pédagogie alternative Enova.

La SNCB reçoit les offres d’achat jusqu’au 23 avril 2021.