Réouverture probable des salons de coiffure: quelles conditions devrez-vous respecter?

Selon les informations de RTL INFO, les salons de coiffure devraient rouvrir dans quelques semaines si l'intensité de l'épidémie continue d'évoluer favorablement comme c'est le cas depuis le début de l'année. Le comité de concertation devrait l'annoncer lors d'une conférence de presse ce vendredi en début de soirée.

La date se situerait entre le 8 et le 15 février, même si celle du 15 février est plus probable. Cette réouverture concernera les salons de coiffure, les salons esthétiques et le salons de tatouages. Pas les sauna, hammam, les centre de 'bien-être' et les activités liées à la prostitution.

Cette réouverture de métiers de contacts serait assortie d'un certain nombre de conditions.

1. Affichage de deux éléments à l’entrée du commerce, à savoir les coordonnées du responsable covid-19 et le nombre de personnes autorisées dans la salle.

2. Un seul client à la fois et sur rendez-vous.

3. La salle d’attente doit être fermée. Les clients attendraient à l’extérieur de l’établissement.

4. Interdiction de proposer de la nourriture, des boissons et des collations. De même pour les journaux et magazines qui ne seront pas proposés.

5. Port du masque chirurgical obligatoire, sauf pour les traitements du visage.

6. Portes et fenêtres ouvertes, même par mauvais temps. Les portes et fenêtres peuvent être fermées si le compteur de CO2 installé permettant de surveiller en permanence et en temps réel la concentration de CO2 dans la pièce.

7. Les enfants de moins de 13 ans peuvent être accompagnés par un seul et unique parent.

Les prestations de services à domicile resteraient interdites pour les professions de contact non médicales.