Coronavirus en Belgique: les voyages non essentiels interdits jusqu'au 1er mars

Les déplacements du 27 janvier au 1er mars à des fins récréatives/touristiques depuis et vers la Belgique seront interdits, a décidé le comité de concertation ce vendredi. Cela signifie qu’il sera uniquement permis de se déplacer depuis et vers la Belgique pour des déplacements essentiels. Dans le cas de voyages essentiels (professionnels, par exemple), le délai à partir duquel il faut se conformer à un double test et à la quarantaine reste de 48h passés à l’étranger. Les Belges de retour de l’étranger qui sont contrôlés devront signer une sorte de déclaration sur l’honneur que le voyage était essentiel. La quarantaine passerait à 10 jours.

Selon les informations de RTL INFO, les salons de coiffure devraient rouvrir le 13 février prochain si l'intensité de l'épidémie continue d'évoluer favorablement comme c'est le cas depuis le début de l'année. Le comité de concertation devrait l'annoncer lors d'une conférence de presse ce vendredi en début de soirée. Cette réouverture concernera les salons de coiffure mais aussi les salons esthétiques et le salons de tatouages.

Les saunas, hammams et les centres de 'bien-être' resteraient fermés. Les activités liées à la prostitution resteraient également interdites.