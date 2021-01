Coronavirus en Belgique: la quarantaine passe à 10 jours

Les personnes testées positives doivent désormais se placer en isolation durant dix jours. Les personnes testés positives à la Covid 19 devront désormais se placer en isolement durant dix jours au lieu de sept, a-t-il été décidé vendredi lors du comité de concertation.

Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé, s'est exprimé à l'issue du comité de concertation de ce vendredi où de nouvelles mesures ont été annoncées.

"Nous disons aux citoyens, au moindre symptôme, faites-vous tester. Si vous êtes contaminé, rester en quarantaine." La durée de l'isolement va passer de 7 jours à 10 jours, a fait savoir le ministre de la Santé. Sur le prolongement de cette quarantaine, Frank Vandenbroucke a déclaré: "Les nouvelles variantes sont plus contagieuses et plus longtemps (...) Ce qui importe ce sont les résultats: hier, nous avons enregistrés 163.000 Belges vaccinés. Aujourd'hui, le compteur est à 183.000. C'est grâce à la solidarité dans l'effort, le respect de mesures difficiles, grâce au testing à grande échelle, à la détection rapide et grâce à la vaccination que nous allons y arriver. C'est difficile, ça prendra du temps, mais nous allons y arriver, ça c'est sûr."