(Belga) Un député Ecolo réclame la liste des fausses universités, à savoir les établissements gérés par des opérateurs privés qui dispensent des formations non-reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, rapporte La Dernière Heure samedi.

Les établissements d'enseignement supérieur reconnus sont listés dans un décret. Il y figure les six grandes universités du pays, 19 hautes écoles et 16 écoles supérieures des arts. Seuls ceux-là dispensent des formations reconnues et peuvent délivrer des diplômes officiels. Les autres sont censés préciser explicitement qu'ils ne fournissent pas de titre reconnu, mais certains n'hésitent pas à fournir des informations volontairement trompeuses aux étudiants pour les inciter à les choisir, souligne le quotidien. "La désinformation volontaire de certains établissements à de graves conséquences sur les étudiants: ils tombent de haut en apprenant que le diplôme qu'ils ont obtenu après plusieurs années d'études très onéreuses n'est en réalité pas reconnu par la Communauté française", déplore Rodrigue Demeuse, député Ecolo. La DGVSER (Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique) a récemment répertorié 39 écoles privées. Parmi elles, 27 respectent l'obligation de transparence imposée par décret, 8 ont fait l'objet d'un avertissement et 4 ont fait l'objet d'une procédure administrative. Le nom des établissements n'a cependant pas été rendu public, ce que déplore Rodrigue Demeuse. (Belga)