De la neige attendue sur l'Ardenne

(Belga) Des chutes de neige sont attendues samedi après-midi sur l'Ardenne alors que les autres régions seront arrosées de pluie ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM)

Dans la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité sera abondante avec des chutes de neige en Ardenne. Quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront également se produire sur le centre et l'ouest du pays. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest mais une averse hivernale restera possible, surtout dans la région côtière. Les températures redescendront aux alentours de 2 degrés en bord de mer, 1 degré sur l'ouest du pays et -­3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Dimanche, le temps sera d'abord sec avec des éclaircies. L'après­-midi, le ciel se couvrira, puis des chutes de neige ou de neige fondante envahiront à nouveau le pays par la France en cours d'après­-midi. Les maxima varieront entre ­-2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 3 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud à sud­-est, devenant temporairement faible de direction variable en soirée. La prochaine semaine devrait démarrer sous des conditions similaires à la journée de dimanche, avec des nuages et des éclaircies. (Belga)