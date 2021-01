Un chant de marins vogue sur les charts britanniques après avoir envoûté TikTok

Une reprise d'un chant de marins du XIXe siècle est entré dans le Top 40 des singles au Royaume-Uni après un incroyable regain de popularité pour ce genre de chansons, très partagées sur le réseau social TikTok.

"Wellerman" interprété par le groupe The Longest Johns s'est classé à la 37e place, a annoncé vendredi l'organisme chargé des classements au Royaume-Uni.

Le titre est aussi classé n°2 sur la liste des 50 chansons les plus virales dans le monde établie par Spotify.

Les quatre membres de The Longest Johns, un groupe de folk originaire de Bristol et signé par Decca Records, ont repris a cappella ce chant ancestral dont le refrain entêtant annonce l'arrivée du "sucre, du thé et du rhum".

Le succès de la chanson devrait se poursuivre puisqu'un facteur écossais, Nathan Evans, devenu une star sur TikTok, a sorti sa propre version de "Wellerman" vendredi sous le label Polydor.

La vidéo de son interprétation postée le mois dernier sur le réseau social a été vue plus de huit millions de fois, y compris par des célébrités comme le compositeur britannique Andrew Lloyd Webber qui se sont enregistrés en chantant le titre.

Un engouement tel que cet homme de 26 ans a démissionné de son poste de facteur pour se lancer dans la musique.

"C'est une occasion unique, ça ne se reproduira plus jamais", a confié le jeune homme à l'agence de presse PA. "Si ça ne marche pas, j'espère pouvoir revenir en arrière et redevenir facteur, mais j'ai pensé qu'il fallait sauter sur l'occasion".

M. Evans compte désormais plus d'un demi-million d'abonnés sur son profil TikTok, où il partage notamment des chants de marins ("sea shanties" en anglais) devenus extrêmement populaires dans le monde et sur la plateforme, une tendance baptisée "ShantyTok".

Le jeune chanteur pense que l'esprit rassembleur de ces chants explique peut-être leur retour en grâce.

"À l'époque où ces chants étaient entonnés, c'était pour rassembler tout le monde, pour garder le rythme et le moral", a-t-il déclaré.

Mais s'il tente d'embrasser la carrière de chanteur, celle de marin n'est pas pour lui puisqu'il a confié avoir "le mal de mer".