La compagnie aérienne Air Belgium suspend ses vols du 30 janvier au 1er mars

(Belga) La compagnie aérienne Air Belgium, qui opère entre l'aéroport de Charleroi et les départements français d'Outre-mer de Guadeloupe et de Martinique, suspend tous ses vols programmés entre le 30 janvier et le 1er mars, annonce-t-elle samedi sur son site internet. Cette décision a été prise à la suite du comité de concertation de vendredi lors duquel les autorités belges ont décidé d'interdire les voyages non-essentiels à l'étranger du 27 janvier au 1er mars.

Le vol Charleroi - Pointe-à-Pitre - Fort-de-France - Charleroi du 26 janvier reste programmé. Ceux du 29 et 30 janvier seront regroupés en un seul vol le 29 janvier. Seuls les passagers voyageant pour une raison essentielle seront autorisés à embarquer. Les passagers ayant réservé un vol durant la période de suspension peuvent postposer leur voyage aux mêmes conditions ou demander un remboursement. Ceux qui avaient réservé un vol retour vers la Belgique seront contactés afin de trouver une solution alternative via une autre compagnie. Les clients sont invités à joindre la compagnie par courriel via l'adresse rebooking@airbelgium.com. (Belga)