Coupe du monde de patinage de vitesse - Bart Swings termine troisième du départ groupé

Swings, vice-champion olympique de la discipline, a été devancé au terme des seize tours par le Néerlandais Arjan Stroetinga, vainqueur, et le Suisse Livio Wenger. Swings avait commencé la journée par une 11e place sur le 1.500m. Sandrine Tas a terminé 14e du départ groupé féminin, remporté par la Néerlandaise Irene Schouten. La Canadienne Ivanie Blondin a pris la deuxième place devant une autre Néerlandaise, Marijke Groenewoud. Tas avait fini septième de la division B sur 1.500m. Dimanche, le 500m et le 1.000m sont au programme tant chez les dames et les messieurs, ainsi que le 3.000m féminin et le 5.000m masculin. (Belga)