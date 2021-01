Disparition à Chiny: avez-vous vu Arnaud Hiblot?

Nous diffusons cet avis de disparition à la demande du parquet du Luxembourg - division Neufchâteau.

Le jeudi 21 janvier 2021 vers 10h00, Arnaud HIBLOT, un homme âgé de 36 ans, a quitté à pied son domicile situé Rue de L'Embarcadère à Chiny. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Arnaud mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs coupés très courts et il porte une barbe noire. Il a des yeux verts. Il a un tatouage en forme de chauve-souris sur l’épaule droite ainsi qu’un phénix sur l’omoplate gauche et un roi sur le bras gauche.

Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un pull bleu avec un col en V et des chaussures de sport noires de la marque "Reebok".

Monsieur Hiblot peut paraître confus.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à la contacter via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu