Ensors - Kevin Janssens et Maaike Neuville remportent les Ensor des meilleurs acteur et actrice

(Belga) Kevin Janssens et Maaike Neuville ont remporté samedi soir, lors de la soirée de gala qui se déroulait au Casino d'Ostende et retransmise sur Canvas, les Ensor des meilleurs acteur et actrice pour leur rôle respectif dans "De Patrick" et "All Of Us".

En raison des mesures sanitaires prises pour endiguer la propagation du coronavirus, la salle du Casino était vide et les prix étaient remis en mains propres aux artistes au Palace Thermae d'Ostende. "Je tiens à remercier mes amis qui ont été très importants pour moi en dehors des plateaux. Ce fut une période intense", a reconnu Kevin Janssens qui a dû prendre 17 kilos pour son rôle. "Je veux dédier ce prix à ma mère, qui n'est plus là. J'en suis très heureuse", a noté pour sa part Maaike Neuville, émue. Elle interprétait Cathy, une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale, dans "All of us". (Belga)