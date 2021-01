Nethys : Stéphane Moreau et Pol Heyse placés sous mandat d'arrêt

(Belga) Stéphane Moreau et Pol Heyse, les anciens administrateurs de Nethys ont été placés sous mandat d'arrêt, a indiqué, dimanche matin, le procureur général du parquet de Liège, Christian De Valkeneer. Bénédicte Bayer a été inculpée d'abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique, mais elle a été libérée sous conditions après une quarantaine d'heures d'audition.

Après plusieurs heures d'auditions, le juge d'instruction a placé sous mandat d'arrêt Stéphane Moreau et Pol Heyse pour abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. En outre, Stéphane Moreau a également été inculpé de faux, d'usage de faux et d'escroquerie. (Belga)