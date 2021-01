Traverser la frontière pour faire ses courses, est-ce considéré comme un voyage essentiel? La réponse de la Vice-première ministre

Les déplacements du 27 janvier au 1er mars à des fins récréatives/touristiques depuis et vers la Belgique seront interdits, a décidé le comité de concertation ce vendredi. Faire ses courses, est-ce considéré comme un voyage essentiel? C'était une des questions posées à Petra De Sutter, Vice-première ministre, en charge des Entreprises publiques et de la Fonction publique, sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

Du 27 janvier au 1er mars, il sera uniquement permis de se déplacer depuis et vers la Belgique pour des déplacements essentiels. Les voyages à des fins professionnelles et humanitaires ou pour des raisons familiales bénéficieront d'une exception. Via le bouton orange Alertez-nous, vous êtes nombreux à nous demander si vous pouvez traverser la frontière pour aller faire vos courses étant donné que vous habitez juste à côté d'un autre pays. Petra De Sutter, Vice-première ministre, en charge des Entreprises publiques et de la Fonction publique (Groen), a répondu à cette question sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

"Si on habite dans les régions frontalières, oui. Si on l'habitude de faire ses courses de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de souci, a-t-elle expliqué. Si bien sûr, on vient de l'autre côté de la Belgique pour aller en France, ce ne serait pas essentiel. Il faut bien regarder ce qui est possible ou non. On n'a pas voulu rendre la vie plus difficile pour les gens qui vivent vraiment dans les communes frontalières, les zones frontalières."

"Il faut être un peu pragmatique"

Mais comment déterminer ce qui est considéré comme une région frontalière ? Comment savoir si vous n'habitez pas trop loin de la frontière, selon les Autorités belges, pour pouvoir la traverser et faire vos courses dans un autre pays ? La Vice-première ministre a confié que la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden était en train de rédiger un arrêté ministériel à ce sujet. "Il faudra attendre ça et être un peu pragmatique. Par exemple, j'ai compris que toute la région germanophone, la Ostbelgien, s'oriente très fortement vers l'Allemagne puisqu'ils ont l'habitude d'aller y faire leurs courses, d'aller chez le médecin, etc. En Allemagne, ce sera parfaitement possible. Mais par exemple, aller de Gand à Auchamps en France, ce ne sera pas possible."

