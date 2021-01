De la neige pour clôturer le week-end

(Belga) Le temps de dimanche après-midi sera d'abord sec avec un ciel graduellement très nuageux avant de laisser place à des périodes de précipitations ou d'averses hivernales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), à la mi-journée. Les maxima seront compris entre -2 en Hautes Fagnes et 4 degrés sur le nord- ouest. Des chutes de neige fondante ou de neige sont à prévoir en fin de journée sur les régions proches de la frontière française, gagnant ensuite le reste du pays ce soir et la nuit prochaine.

En début d'après-midi, le temps sera sec sur l'ensemble du pays avec des possibilités d'éclaircies, notamment sur le nord-est. Au fil des heures, les voiles de nuages d'altitude deviendront de plus en plus épais et le ciel se couvrira rapidement à partir de l'ouest. En fin d'après- midi, des précipitations toucheront déjà les régions voisines de la frontière française. Il s'agira le plus souvent de neige fondante en plaine et de neige sur le sud de l'Ardenne. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 3 ou 4 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré, d'abord de secteur sud à sud- ouest, avant de revenir progressivement au secteur sud à sud- est. Le ciel restera très nuageux dans la soirée et nuit de samedi, avec des périodes de précipitations ou d'averses hivernales. Celles- ci seront sous forme de chutes de neige en Ardenne. En fin de nuit, des éclaircies se développeront sur le nord-ouest du territoire où il faudra alors se méfier de la formation de plaques de glace, avertit l'IRM. Lundi matin, quelques précipitations hivernales, généralement sous forme de neige, affecteront encore le centre et l'est du pays. Le temps deviendra ensuite rapidement plus sec et les éclaircies sur l'ouest se propageront graduellement aux autres régions en cours de journée. Les maxima seront de l'ordre de -1 ou -2 degrés sur les hauteurs ardennaises, de 1 ou 2 degrés sur le Condroz, de 3 ou 4 degrés en moyenne Belgique et de 4 ou 5 degrés sur l'extrême ouest. Le vent de nord à nord-ouest reviendra progressivement au secteur ouest à nord-ouest; il sera faible à modéré, et souvent assez fort à la Côte. Les températures remonteront à partir de mardi.