Bruxelles: le collège Saint-Michel suspend tous les cours en présentiel, quatre professeurs infectés par un variant du coronavirus

Le collège Saint-Michel, situé à Etterbeek en région bruxelloise, a transmis ce week-end un courrier aux parents d'élèves. Des témoins nous ont fait parvenir la lettre via notre bouton orange Alertez-nous. "A notre grand regret, nous prenons la décision de suspendre les cours en présentiel toute la semaine prochaine. Cette mesure concerne tous les élèves, de la 1e à la 6e année du secondaire", indique le document.

L'école est touchée par le coronavirus et avance plusieurs raisons pour expliquer ce choix. "Le nombre de professeurs écartés et testés est important. Quatre d'entre eux ont d'ores et déjà été diagnostiqués comme porteurs d'un des nouveaux variants du virus", précise le courrier. "270 élèves, qui ont été en contact avec les seuls professeurs infectés font l’objet d’une mesure d’écartement et d’une obligation de dépistage. Les résultats positifs (principalement en 5e et en 6e années) nous parviennent au compte-gouttes mais commencent à augmenter significativement. Le nombre de professeurs infectés risque d’augmenter: il en ira dès lors inévitablement de même pour le nombre d’élèves écartés".

D'après la communication, la médecine scolaire demande que les 270 élèves testés ne rentrent pas à l'école pour le moment, qu'ils soient positifs ou négatifs.

La gestion du retour au compte-gouttes d’un si grand nombre d’élèves écartés sera ingérable

"Les circulaires ministérielles prévoient que le chef d’établissement peut procéder à ce genre de décision pour des raisons organisationnelles. Or, la gestion du retour au compte-gouttes d’un si grand nombre d’élèves écartés sera ingérable pour les éducateurs et les directions adjointes. D’autant plus qu’il faudra procéder concomitamment à de nouveaux écartements", indique encore le collège Saint-Michel.

Selon les recommandations des instances sanitaires, l'école décidera par la suite si une deuxième semaine de cours complètement à distance sera décidée, ou un retour au régime précédent de 100% distanciel pour les 1e et 2e années et de moitié distanciel moitié présentiel pour les 3e, 4e, 5e et 6e années.

