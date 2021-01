Laeken: une vingtaine de personnes évacuées après une intoxication au monoxyde de carbone

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche soir vers 20h15, pour une personne inconsciente dans une habitation située avenue Houba de Strooper à Laeken. Il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO). Tous les habitants de l'immeuble, une vingtaine de personnes, ont dû être évacués dont neuf ont été transportés vers l'hôpital. "Du monoxyde de carbone a été mesuré dans toute la maison", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Une mauvaise extraction des gaz de combustion est à l'origine de l'empoisonnement. Tous les compteurs de gaz ont été scellés par Sibelga", a-t-il dit. "Les occupants des cinq logements de l'immeuble ont été examinés par les médecins sur place. Neuf personnes, dont deux enfants et un bébé, ont été évacuées vers trois hôpitaux dans les environs. Leur pronostic vital n'est heureusement pas engagé", a poursuivi le porte-parole. La maison a ensuite été ventilée. Les pompiers insistent sur l'importance du placement d'un appareil de chauffe conforme, par un technicien agréé, de faire effectuer les entretiens et le contrôle obligatoire et de veiller à un apport d'air frais et à une bonne ventilation. Une bonne évacuation des gaz de combustion est également de rigueur.