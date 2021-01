Le boum des locations de gîtes wallons pour les vacances de carnaval: "Des gens qui veulent remplacer leurs vacances au ski"

Les loueurs de gîtes wallons reçoivent de nombreuses demandes pour les vacances de carnaval, principalement de la part de touristes flamands. Les locations sont aussi très prisées pour la semaine avant les vacances. Celle où les écoles néerlandophones seront fermées.

Pour les vacances de Carnaval, les 1.200 maisons de vacances d'Ardennes étape affichent quasiment complet. En cause, notamment, la fermeture des écoles secondaires en Flandre, une semaine avant les vacances. "Les gens pourront travailler à distance. On connaît une forte demande pour cette semaine-là. Mais clairement, depuis vendredi, on a une demande très forte de gens qui veulent trouver en last minute un séjour pour remplacer les vacances, les vacances des prévues au ski ou au soleil", explique Joris Vandendooren, porte-parole d'Ardennes étape.

Flamands et Wallons sont donc nombreux à réserver en Belgique pour la semaine de carnaval. De quoi compenser le manque des touristes étrangers qui ne pourront plus entrer en Belgique à partir de mercredi. "Le public qui venait de la Hollande ou de l'Allemagne a fortement chuté, voire a carrément disparu de nos réservations pour les semaines qui viennent, raconte Joris Vandendooren. Donc là, il y a un gros changement, il va y avoir des réservations qui vont être mis en ligne dans les heures qui viennent parce qu'on va annuler tous ces séjours là aujourd'hui, grand maximum demain matin".



Si les plus petits établissements sont quasiment tous complets pour les semaines à venir, la situation est plus compliquée pour les gites de grande capacité. La règle, c'est toujours un contact rapproché par foyer. "Les gîtes de grande capacité qui eux ne peuvent pas accueillir au maximum de leurs capacités, malheureusement, ces propriétaires-là ne pourront pas profiter de cette aubaine", explique Khevyn Torres, porte-parole de la Fédération des gîtes de Wallonie.



Certains grands établissements tentent donc d'aménager leurs installations pour pouvoir accueillir plus de petits groupes.