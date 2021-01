La Wallonie a défini les futurs lieux de vaccination

(Belga) La Wallonie a défini où seront installés les futurs centres qui serviront à la vaccination du grand public, personnes à risque ou non, a annoncé lundi soir le gouvernement régional. Il y aura finalement 9 centres "majeurs", 30 centres "de proximité", plus petits, ainsi qu'une série de centres itinérants dont on a défini les zones mais pas encore les arrêts précis.

Cet exercice sera réalisé sous peu, en concertation avec les gouverneurs de province, précisent les cabinets du ministre-président Di Rupo, de la ministre de la Santé Christie Morreale et Yvon Englert, délégué général "Covid-19" pour le sud du pays. Les lieux des centres "fixes" sont quant à eux déjà définis: il y aura au moins un centre majeur dans chaque province (2 en province de Liège et 4 dans le Hainaut), en plus d'au moins quatre centres plus petits (12 en province de Liège et 6 dans le Hainaut). De nombreux centres seront installés dans des centres sportifs ou centres d'exposition. Deux centres majeurs, ceux de Ronquières (Hainaut) et Bierset (Liège), ouvriront plus tôt que les autres pour servir à la vaccination du personnel de soins de première ligne. Les autres démarreront leurs activités de vaccination "fin mars, sous réserve de livraisons en vaccins par les firmes pharmaceutiques". (Belga)