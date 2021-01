Arnaque via un faux groupe Bel RTL sur Facebook: "Maman a perdu 50 euros"

Vous le savez si vous lisez régulièrement nos articles: il faut toujours être prudent lorsqu'on communique avec une personne ou une entreprise sur les réseaux sociaux. La raison est simple: les identités ne sont pas toujours vérifiées, et on ne sait jamais vraiment à qui on a à faire.

Patrick a contacté la rédaction de RTL info cette semaine pour évoquer une escroquerie liée à la radio Bel RTL. "Arnaque via un faux compte Bel RTL ! Des connaissances se sont fait avoir, comme maman qui a perdu 50 euros, débité sur son compte Orange", nous a-t-il écrit via le bouton orange Alertez-nous.

J'ai un humour un peu particulier, j'ai joué le jeu de la bêtise

Un groupe Facebook Bel RTL l'invite

Tout a commencé avec une invitation, sur Facebook. "Durant la matinée, j'ai reçu une invitation, soi-disant du groupe Bel RTL. Je trouvais ça bizarre qu'une groupe invite d'une telle manière, mais par curiosité, je me suis dit que j'irais voir, que je ne risquais rien".

"Dans le groupe, et il y avait déjà 146 amis, dont une quarantaine en commun avec moi. Mais au niveau contenu, il n'y avait rien d'intéressant, ça ressemblait vraiment à une arnaque".

Confirmation quelques heures plus tard. "Vers 10h, j'ai reçu une invitation à dialoguer par Messenger. J'ai pris le temps de communiquer avec eux, pour voir. Et j'ai un humour un peu particulier, j'ai joué le jeu de la bêtise", poursuit-il, faisant référence aux coordonnées qu'il a communiquées par la suite.

Les escrocs ont fait dans la simplicité: "Le groupe me dit via Messenger que j'ai gagné un iPhone, et que je peux choisir la couleur". Puis, se faisant passer pour la radio Bel RTL, l'arnaqueur lui demande ses coordonnées, dont son numéro de téléphone.

Patrick, qui savait ce qu'il faisait ("avec toutes les fautes d'orthographe, c'était clair") n'a donné que des fausses informations. Mais dans son entourage, tout le monde n'a pas été aussi prudent.

Sa mère perd 50 euros

"Ma maman est toujours sur Facebook, elle est assez âgée. Elle avait vu mon message (signalant l'arnaque), trop tard hélas. Elle avait aussi été invitée, et elle avait déjà participé".

La mère de Patrick a donné son numéro de téléphone. "Les escrocs ont utilisé ce numéro, sans doute pour acheter quelque chose en ligne, ou participer à un jeu. Maman a reçu un code par SMS, qu'elle a communiqué aux escrocs via la conversation Messenger. Quelques minutes plus tard, elle recevait un message de son opérateur Orange, disant que 50 euros allaient être portés sur sa prochaine facture".

Par téléphone, Orange a expliqué à la mère de Patrick qu'il s'agissait d'un achat immédiat sur internet, et qu'il n'y avait pas de droit de rétractation.

Que peut faire Bel RTL ?

Julien Brassine est le responsable des réseaux sociaux à RTL Belgium, et connait ce genre d'arnaques. "Généralement nos communautés repèrent assez rapidement ce type de faux comptes ou profils et nous en rapportent l'existence. Nos animateurs et personnalités d'antenne sont également souvent ciblés par cette méthode d'usurpation d'identité".

Heureusement, en tant que média, RTL a accès à un formulaire spécifique pour Facebook et Instagram, pour "faire des demandes de retrait de faux comptes ou de comptes créés par des imposteurs". La procédure est bien rôdée. "Dès qu'un faux compte nous est signalé, nous introduisons une demande de retrait où nous indiquons le plus de détails possibles sur le compte concerné. Les équipes de Facebook réagissent en moins de 24h et suppriment, après vérification des informations, le compte signalé. Parfois, ils réagissent en quelques minutes".

Pour rappel, voici les moyens de communications numériques officiels de Bel RTL :