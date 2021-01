Un temps généralement sec mardi après-midi

(Belga) Le temps sera généralement sec mardi après-midi, même si un dernier flocon pourrait s'observer sur le relief, selon les prévisions de l'IRM. De la pluie sera plus tard possible au littoral, où la nébulosité deviendra assez abondante comme sur les régions proches de la frontière française. Les maxima se situeront entre -1 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer, sous un vent modéré de sud-ouest revenant au sud-sud-ouest.

Cette nuit, une nouvelle zone de précipitations envahira le territoire belge depuis le littoral, ramenant aussi de l'air un peu plus doux. Il devrait rapidement s'agir de pluie sur l'ouest mais de la neige fondante se mêlera par contre longtemps à la pluie sur la partie centrale du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de nouvelles chutes de neige sont prévues. Un risque de pluie verglaçante sur l'Ardenne est également signalé pour mercredi matin. Les minima seront compris entre -3 et +2 degrés. (Belga)