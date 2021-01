Réussite professionnelle: Stéphanie faisait des bijoux dans son kot, aujourd'hui "Tiroir de Lou" emploie 8 personnes

La marque de bijoux Lou Yetu est actuellement empêtrée dans un scandale évoqué par plusieurs médias en ce moment. Cette très jeune entreprise française créée en 2015 serait le théâtre de faits de harcèlements moraux dénoncés par d'anciens salariés et stagiaires. Ceux-ci contestent aussi l'origine "made in France" des produits dont une partie serait fabriquée en Chine. Une autre marque de bijoux porte "Lou" dans son nom mais est davantage locale. Tiroir de Lou, 100% belge, a été fondée par Stéphanie.

L’histoire commence il y a plus de 10 ans. Stéphanie est alors étudiante en journalisme. "Je fabriquais déjà des bijoux dans ma chambre de kot. Au départ, il ne s'agissait pas d'un projet professionnel, c'était plutôt expérimental. Ce qui est clair, c'est que j'ai une nature un peu aventurière, j'aime créer, rêver, me dépasser", commence-t-elle.

Elle s'est dépassée pour offrir des bijoux originaux, de qualité et belges, surtout. "On fabrique, on transforme le métal ici. On collabore avec certaines personnes comme notre doreur-fondeur à Anvers. Notre packaging est fabriqué à la prison de Forest", détaille-t-elle.

Des valeurs qui séduisent. Aujourd’hui Tiroir de Lou compte un atelier et 8 employés. "Dans une journée normale, on a entre 8 et 15 commandes pour 1 à 4 bijoux. On vend en Belgique, France, un peu en Suisse. Parfois on découvre qu'une personne a commandé depuis l'Australie ou le Costa-Rica et ça c'est toujours assez magique", se réjouit-elle. Magique mais finalement ce n’est pas l’objectif. Tiroir de Lou veut avant tout privilégier les ventes de proximité.