PV Covid à Saint-Josse: 16 personnes dans un snack transformé en bar à chicha après 23h

Dans le cadre d’une opération planifiée visant les activités clandestines de certains débits de boissons sur son territoire, la zone de Police est intervenue dans un snack situé chaussée de Haecht à Saint-Josse qui, samedi soir, faisait également office de Chicha Bar clandestin. La police a constaté des allers et venues dans cet établissement après 23h, malgré le couvre-feu et l’heure de fermeture obligatoire. Avec l’accord du Parquet, les policiers entrent dans l’établissement et constatent que 16 personnes sont présentes sur place en train de fumer des chichas. De plus, l’établissement ne respectaient pas les mesures de santé obligatoire pour les chicha bars (pas de fumoir).

16 PV Covid ont été dressés à l’encontre des personnes présentes ainsi qu’un PV à l’encontre du responsable de l’établissement. De plus, sur instruction du Parquet, les 140 chichas, le tabac et les accessoires découverts sur place ont été saisis et seront détruits. Enfin, les douanes dresseront une amende pénale de 500€ par kilo de tabac illégal saisi.