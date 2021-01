Un septuagénaire perd la vie dans un accident sur la E40 entre Bruxelles et Louvain

Un automobiliste âgé de 70 ans a perdu la vie mardi midi dans un accident sur l'autoroute E40 entre Bruxelles et Louvain, a indiqué le parquet louvaniste. L'homme roulait sur la bande de droite et, pour une raison encore inconnue, a embouti le véhicule qui le précédait avant de finir sa route dans la berme.



Le septuagénaire est décédé sur place, tandis que sa passagère a dû être désincarcérée et présente des blessures légères. Les occupants du véhicule embouti n'ont pas été blessés. Le parquet de Louvain a dépêché sur place un expert de la circulation afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Il se peut que l'homme ait perdu le contrôle de son véhicule en raison d'un malaise.

