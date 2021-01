Pose de la structure métallique du pont de la darse à Hautrage

(Belga) La structure métallique du pont du goulet de la darse d'Hautrage (Saint-Ghislain) a été posée mardi. L'ouvrage qui supporte la nationale N50 devrait être accessible à la circulation fin 2021.

Le pont du goulet de la darse à Hautrage a été démoli fin 2019. Plusieurs phases de travaux de reconstruction ont été initiées depuis février 2020. L'opération spectaculaire qui s'est déroulée mardi consistait en la pose de la structure métallique du nouveau pont. Une grue a soulevé la structure longue de 50 mètres sur 18 mètres et d'un poids de quelque 300 tonnes. "Il a fallu tenir compte de plusieurs facteurs pour effectuer la pose de la structure, notamment de la météo", a expliqué la porte-parole de la Sofico. "Il a fallu stopper temporairement la navigation sur la darse pour des raison de sécurité. La structure, assemblée sur place, a pu effectuer sa rotation de 180 degrés pour être posée sur ses appuis." La fin du chantier est programmée pour la fin 2021. "Il faut encore construire la dalle de tablier en béton, poser les couches de revêtement et d'étanchéité, différents équipements ainsi que réfectionner de part et d'autre du pont la N50 sur une centaine de mètres." Quelque 10.000 véhicules par jour devraient à nouveau circuler sur le pont de la darse fin 2021. (Belga)