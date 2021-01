Coronavirus - Des parlementaires PTB, PS et sp.a soutiennent la Brigade médicale cubaine pour le Nobel

(Belga) Vingt-trois parlementaires belges ont exprimé mercredi leur soutien à la nomination des Brigades médicales cubaines pour le prix Nobel de la Paix 2021. Ces brigades prêtent main forte au personnel soignant de divers pays pour lutter contre la pandémie de covid-19.

La lettre de nomination est signée par des députés PTB, PS et sp.a. Chez les communistes, on retrouve Raoul Hedebouw, Sofie Merckx, Peter Mertens ou encore Germain Mugemangango. Chez les socialistes francophones, les députés fédéraux André Flahaut, Özlem Özen et Marc Goblet se sont joints à l'appel. Chez leurs collègues flamands, figurent parmi les signataires le sénateur Bert Anciaux et, entre autres, les députés Karin Jiroflée et Ludwig Vandenhove. "Pourquoi les Brigades médicales internationales cubaines? Alors que le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent, des milliers de médecins cubains s'engagent dans les Brigades médicales internationales cubaines, baptisées Contingent international Henry Reeve. Ils et elles prêtent ainsi main forte au personnel soignant local de divers pays dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Pas moins de 55 brigades ont été ou sont encore actives dans 40 pays. Lors de la première vague de la pandémie, le personnel médical cubain est également venu en aide à des pays européens, à savoir l'Italie et Andorre", expliquent les signataires. Le Contingent Henry Reeve a été constitué en 2005 après l'ouragan Katrina qui a ravagé la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis. Il est composé de volontaires spécialisés dans la gestion des catastrophes et des épidémies. Depuis sa création, il a soigné près de 4 millions de personnes et sauvé la vie de 93.000 personnes, selon les signataires. Il est notamment intervenu en Afrique de l'Ouest pendant l'épidémie de fièvre Ebola. "L'une des leçons les plus flagrantes de cette épidémie de covid-19 est que la coopération mondiale en matière de santé n'est pas seulement une possibilité, mais un devoir. La santé de chacun en dépend. Le contingent Henry Reeve de Cuba en est un exemple parfait", ont expliqué MM. Anciaux, Hedebouw et Flahaut, promoteurs de cette initiative internationale en Belgique. (Belga)