Nouveau le 1er février - Adaptation tarifaire à la SNCB et De Lijn

(Belga) La SNCB procèdera à une adaptation de ses tarifs, laquelle sera valable dès ce 1er février. La société de transports en commun flamande De Lijn modifie aussi ses tarifs à cette date.

A la SNCB, l'adaptation du prix des abonnements domicile-travail (Standard Abonnement) et des abonnements scolaires (Student Abonnement) sera de 1,95%. Les produits dérivés, tels que le "Student Multi", connaitront la même adaptation tarifaire. Le prix moyen du "Standard Ticket" sera, lui, augmenté de 0,65%. Les prix des "Youth Holidays" (qui permettent aux jeunes de moins de 26 ans de voyager en train de manière illimitée pendant une semaine ou un mois lors des congés scolaires) seront aussi augmentés, respectivement de 3 et 4 euros. Les tarifs de ces billets s'élèveront dès lors à 18 euros (pour une semaine) et à 29 euros (pour un mois). Dès le 1er février, la SNCB simplifiera également les tarifs pour les voyages transfrontaliers classiques sur de courtes distances, qui seront désormais basés sur le nombre de kilomètres parcourus. Les prix, entre autres, du Senior Ticket (7,2 euros l'aller-retour), du Youth Ticket (6,6 euros) et du Supplément vélo (4 euros) resteront par contre inchangés. Chez De Lijn, les prix du m-ticket, de la m-card de dix trajets et de l'Omnipas, l'abonnement pour les voyageurs âgés de 25 à 64 ans, augmentent. Le prix du m-ticket que vous achetez via l'application ou le site web De Lijn passera de 1,80 à 2 euros. La m-card de dix trajets ne coûtera plus 15 mais 16 euros. Les Omnipas seront 3% plus chers (132 euros pour trois mois ou 399 euros pour douze mois). (Belga)