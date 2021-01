Météo - Quelques précipitations matinales avant un après-midi nuageux

(Belga) Les précipitations hivernales s'attarderont en Ardenne ce matin, avec même temporairement un risque de pluies verglaçantes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, quelques averses de pluie seront encore possibles. En cours de journée, le temps redeviendra généralement sec mais le ciel restera assez nuageux, avec une visibilité parfois réduite au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima varieront entre 1°C dans les Hautes Fagnes et 8°C dans la zone littorale. Le vent modéré de sud-ouest faiblira progressivement.

Durant la nuit prochaine, une nouvelle zone de pluie envahira le territoire depuis la France. En Ardenne, un peu de neige fondante sera temporairement possible. Minima de 1 à 7°C avec un vent faible à modéré de sud-ouest, revenant ensuite au sud-est. Jeudi matin, une perturbation active affectera encore nos régions. Elle donnera lieu à des pluies soutenues sur l'ensemble du territoire. L'après-midi, l'intensité des précipitations diminuera à partir de l'ouest. Ce système pluvieux sera suivi d'air très doux avec des maxima de 6°C en Hautes-Fagnes à 12°C sur l'ouest du pays. Le vent, d'abord faible à modéré de sud à sud-est, virera au secteur ouest à sud-ouest et deviendra généralement assez fort, et à la côte même parfois fort, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. (Belga)