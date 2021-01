Courrière: un cheval percuté par un train, le trafic ferroviaire interrompu

Un cheval a été percuté par un train à hauteur de Courrière (Assesse), mercredi matin vers 06h00, indique Infrabel. L'animal est mort à la suite du choc. Le trafic ferroviaire est dès lors interrompu sur la ligne 162 (Namur-Luxembourg). "Nous avions été informés de la présence de trois chevaux en liberté sur cette zone. Nos conducteurs roulaient donc à marche prudente mais un accident n'a cependant pas pu être évité entre un train et l'un des chevaux", précise le gestionnaire du rail. La police et les services techniques sont attendus sur les lieux. Deux chevaux courent encore en liberté. Le trafic ferroviaire est à l'arrêt entre Namur et Ciney mais des navettes de bus sont prévues.