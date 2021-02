Voici tout ce qui change ce 1er février

Des changements entrent en vigueur ce 1er février et pourraient concerner votre quotidien. Comme chaque mois, la rédaction de RTL INFO vous les résume.

ÉNERGIE - Tarif social pour 447.000 Belges de plus

Jusqu'à la fin de l'année, près de 447.000 personnes supplémentaires vont pouvoir bénéficier d'un tarif social pour le gaz et l'électricité. La mesure est prise pour un an mais pourrait être renouvelée.

Le tarif social est actuellement accessible aux personnes bénéficiant du revenu d'intégration, aux aînés percevant la garantie de revenus aux personnes âgées ainsi qu'aux handicapés.

Ce public va être élargi à ceux et celles qui bénéficient de "l'intervention majorée". Cela concernera entre autres les pensionnés et les familles monoparentales en difficulté financière ainsi que les personnes dont le revenu ne dépasse pas environ 20.000 euros brut par an.

Actuellement, le tarif social permet de soutenir 450.000 personnes pour l'électricité et 275.000 pour le gaz. Avec la mesure fédérale, près de 447.000 personnes supplémentaires vont rejoindre les rangs des bénéficiaires, selon le cabinet du ministre de l'Économie.

TRAIN - Hausse des tarifs



Le prix moyen d'un billet standard sera augmenté de 0,65%.

Le prix des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires augmentera de 1,95%.

Les produits dérivés, tels que le "Student Multi", connaîtront la même adaptation tarifaire.

Les prix des "Youth Holidays" (qui permettent aux jeunes de moins de 26 ans de voyager en train de manière illimitée pendant une semaine ou un mois lors des congés scolaires) seront aussi augmentés, respectivement de 3 et 4 euros.

Les voyages transfrontaliers classiques sur de courtes distances seront désormais basés sur le nombre de kilomètres parcourus.

Les prix, entre autres, du Senior Ticket (7,2 euros l'aller-retour), du Youth Ticket (6,6 euros) et du Supplément vélo (4 euros) resteront par contre inchangés.

BUS EN FLANDRE - Hausse des tarifs

Le prix du m-ticket que vous achetez via l'application ou le site web De Lijn passe de 1,80 à 2 euros. La m-card de dix trajets ne coûte plus 15 mais 16 euros. Les Omnipas seront 3% plus chers.

TRANSPORT À BRUXELLES - Les "Brupass"



Les navetteurs pourront emprunter indifféremment les véhicules des quatre opérateurs (Stib, TEC, De Lijn et SNCB) à Bruxelles au moyen d'un seul et même titre de transport, à tarif unique, le "Brupass". Et le Brupass XL offrira la même possibilité mais également pour une partie de la périphérie bruxelloise, dans un périmètre élargi à 11,5 kilomètres autour des 19 communes de Bruxelles (à l'exception de la desserte de l'aéroport), ce qui représente 52 gares et près de 1.400 trains par jour, et plus de 2.800 arrêts de bus, tram et métro.

Pour les voyages en train, cela implique un élargissement de la zone actuelle de 17 gares supplémentaires: Beersel, Buda, Diegem, Dilbeek, Groenendaal, Grand-Bigard, Hoeilaart, Holleken, Linkebeek, Lot, Nossegem, Ruisbroek, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Martens-Bodegem, Vilvorde, Zaventem et Zellik. Pour le TEC, le nombre d'arrêts desservis passera de 73 à 121, soit 48 nouveaux arrêts. La zone est traversée par 111 lignes de bus de De Lijn, avec 600 arrêts dans Bruxelles et en périphérie, en plus des arrêts partagés avec la SNCB, la STIB et le TEC. Pour la Stib, l'offre reste inchangée, avec ses 83 lignes de tram, bus et métro, 2.200 arrêts et 69 stations de métro et de pré-métro. Seule la desserte de l'aéroport depuis Bruxelles (dans les deux sens) fait l'objet d'un tarif particulier.

Brupass XL: 3 euros pour un voyage et 20 euros pour 10 voyages. Abonnements: 74 euros pour un mois et 775 euros pour un an.

Brupass: 2,4 euros pour un voyage et 15 euros pour 10 voyages. Les abonnements seront eux vendus au prix de 55,50 euros/mois et 583 euros/an.

ÉCOLE - Inscription en 1e secondaire avancée



La procédure d'inscription en première secondaire en Fédération Wallonie Bruxelles commence cette année, en raison du coronavirus, dès le 1er février et s'étalera jusqu'au 5 mars, soit cinq semaines au total, contre trois les années précédentes.

Quelque 50.000 élèves entreront en première année du secondaire en septembre prochain. Leurs parents doivent avoir reçu de l'école primaire de leur enfant le formulaire unique d'inscription (FUI) au plus tard le 22 janvier dernier. Ils devront y inscrire leur classement d'écoles où ils souhaitent inscrire en priorité leur enfant. Ils sont invités à stipuler leur première préférence ainsi que leurs choix suivants si l'école convoitée devait être complète. Ils pourront y indiquer jusqu'à dix écoles de leur choix.

Comme de coutume, durant ces cinq semaines, la chronologie des dépôts n'aura aucune importance. Un formulaire déposé dès le 1er février ne sera donc pas avantagé par rapport à un autre remis le 5 mars.