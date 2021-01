Féminisation de l'espace public à Bruxelles: voici les 11 noms retenus pour rebaptiser le Tunnel Léopold II

L'année dernière, la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt, et la secrétaire d'Etat à l'égalité des chances, Nawal Ben Hamou, avaient lancé un projet de féminisation de l'espace public à Bruxelles. Le Tunnel Leopold II marquera le début de ce projet. La parole a été donnée aux Bruxellois qui ont pu voter pour les 11 candidates finalistes.

Le 8 mars dernier, la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt et la secrétaire d’Etat à l’égalité des chances, Nawal Ben Hamou, annonçaient leur intention de rebaptiser le Tunnel Léopold II en lui attribuant un nom de femme. "Actuellement seuls 6,1% des rues bruxelloises portent le nom d'une femme. Il faut améliorer cela. Bruxelles a construit son histoire avec des hommes et des femmes, celles-ci doivent trouver aussi leur place symbolique dans l’espace public", précisent Nawal Ben Hamou et Elke Van den Brandt dans un communiqué de presse.

Elles ont donc lancé un premier projet de féminisation de l’espace public. "Il n’existe pour l’instant pas de procédure légale pour changer le nom des voiries régionales. Nous avons donc pensé au tunnel Léopold II actuellement en rénovation", expliquent-elles. Dès que les travaux de nuit seront terminés (dernière phase en cours jusque mi-2021), le tunnel rouvrira de manière complète et sous son nouveau nom. Si le tunnel Leopold II a été choisi pour initier ce projet, c'est parce que "la procédure de changement de nom est simple puisqu’aucun riverain n’y est domicilié."

Paroles aux Bruxellois.es pour le nouveau nom du Tunnel Leopold II

"Nous l’avons aussi voulue participative, pour que les Bruxellois puissent choisir la femme qui donnera son nom au tunnel rénové", précise le communiqué. Dans cette perspective, les Bruxellois.es ont été invités à proposer leurs suggestions. Ils et elles ont voté en masse : Bruxelles Mobilité a reçu 13.000 propositions de noms. "Cela montre que la féminisation de l'espace public est importante et que les Bruxellois.es veulent un rééquilibrage de l’espace public", déclare Elke Van den Brandt.

Le comité d’expert mandaté pour réaliser une sélection restreinte sur base des votes exprimés par les Bruxellois.es a sélectionné 10 noms de femmes méritantes. La chanteuse Annie Cordy, récemment décédée, ayant été le plus souvent citée dans les suggestions bruxelloises, Elke Van den Brandt et Nawal Ben Hamou ont décidé d’ajouter son nom à la liste de noms retenus par les experts, comme "coup de cœur" du gouvernement Bruxellois. Pour Nawal Ben Hamou et Elke Van den Brandt, "il était inconcevable pour nous de ne pas reprendre cette artiste, largement plébiscitée par la population. Nous disposons à présent d’une belle liste équilibrée à soumettre au vote final des Bruxellois."

Les 11 candidates finales

Andree De Jongh

Chantal Akerman

Isala Van Diest

Margueritte Yourcenar

Marie Curie

Rosa Parks

Semira Adamou

Simone Veil

Sophie Kanza

Wangari Maathai

Annie Cordy

L’appel au vote sera lancé ce lundi 1 février. Les Bruxellois.es disposeront d’un mois pour s’exprimer. Le changement de nom officiel interviendra à la fin de la rénovation du tunnel.