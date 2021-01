Le secteur de l'évènementiel appelle les banques à plus de solidarité

(Belga) Alors que le report de paiements pour les entreprises qui ont dû fermer lors du premier confinement arrive à son terme, le secteur de l'évènementiel estime que les nouvelles négociations individuelles avec le secteur bancaire ne se déroulent pas sans problèmes. Deux-tiers de ces entreprises n'ont pas obtenu un prolongement du report des paiements et 87% ne parviennent pas à négocier une solution à long terme, selon Sound of Silence, qui représente le secteur durant la crise du coronavirus.

Durant le premier confinement, les entreprises qui ont dû fermer leurs portes ont bénéficié de la part des autorités d'un report des paiements pour neuf mois. Concrètement, les entreprises concernées n'ont dû payer que les intérêts aux banques. Alors que ce report arrive à son terme, les entreprises de l'évènementiel, qui sont toujours fermées, sont contraintes de négocier individuellement avec les banques. Et selon Sound of Silence, pour une grande majorité de ces entreprises, il s'agit d'une expérience "très désagréable et difficile". L'organisation signale des garanties élevées, des refus de crédit et des refus de prolonger le report. Selon Sound of Silence, les mesures de soutien des autorités doivent désormais être utilisées pour rembourser les banques. "Cela ne doit pas être le but", estime l'organisation. "Les entreprises concernées sont solidaires avec la société depuis des mois et cette solidarité se prolongera encore longtemps. Pourquoi le secteur bancaire ne montre pas la même solidarité envers la société ? La crise bancaire de 2008 n'est pas si loin de nous", souligne Sound of Silence. "Et après la crise du coronavirus ? Les banques se montreront constructives. Où resteront-elles avec leur arbitraire ? ". (Belga)