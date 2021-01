Mouscron accueillera finalement un centre de vaccination

Lors de la divulgation mardi des centres de vaccination majeurs ou de proximité, la ville de Mouscron n'avait pas été retenue par les autorités. Après avoir frappé à une multitude de portes, la Cité des Hurlus a eu gain de cause et accueillera un centre de vaccination de proximité.

En Wallonie picarde, seules les villes de Tournai et d'Ath ont été retenues mardi comme centre de vaccination pour le grand public, comme centre majeur pour Tournai au sein de son hall sportif, et comme centre de proximité pour Ath, dans son hall des expositions le Ceva. Aucune ville ou commune de l'Ouest du Hainaut occidental n'avait été retenue pour accueillir un centre de vaccination.

Dans cette zone, se trouvent la ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis, mais aussi la commune excentrée de Comines-Warneton, à la frontière de la Flandre. Très remontée face à cette situation, Brigitte Aubert (cdH), bourgmestre de Mouscron, s'en était indignée dans le RTL Info 18h mardi sur Bel RTL. Elle a été suivie par son collège et a notamment interpellé le ministre-président wallon Elio Di Rupo, le gouverneur de la province de Hainaut ainsi que le commandant de la zone de secours de Wallonie Picarde. "Malgré sa densité de population parmi les plus élevée du Royaume, notre commune a disparu de la liste des centres!", regrettait-elle.

L'insistance de la ville de Mouscron a porté ses fruits. "Elio Di Rupo vient de me confirmer officiellement, ce mercredi 27 janvier à 18h39, qu'il y a aura bien un centre de vaccination de proximité à Mouscron", se réjouit Brigitte Aubert. "Le lieu doit encore être désigné, mais dès le mois de mars, celui-ci sera opérationnel dans l'entité"

