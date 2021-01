Punaises de lit à Liège: Christine et Paul ont fini par déménager car "c'était le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar"

Christine (prénom d'emprunt car elle veut garder l'anonymat) de Liège a déclenché le bouton orange pour témoigner du cauchemar qu’elle a vécu. La jeune maman de 34 ans raconte s’être réveillée un matin à l’été 2020, couverte de piqûres, dont elle aurait, semble-t-il, développé une allergie : "Un matin, je me suis réveillée avec des rougeurs en forme de disques de 2 cm de diamètre sur ma peau. J’avais de terribles démangeaisons. Je suis allée chez le docteur qui m’a dit que je faisais une allergie", dit-elle.



Christine et son compagnon, Jean-Paul, pensent qu’elle a été piquée par des moustiques. "Il faisait chaud, la fenêtre était restée ouverte le soir et à Liège, avec la Meuse, oui, il y a des moustiques en été", nous confie son compagnon. Mais les démangeaisons nocturnes sont telles que Christine décide de retourner chez ses parents pour dormir avec sa fille.

Deux bâtiments mitoyens envahis

Quelques jours plus tard, le voisin demande à Jean-Paul comment se portent Christine et la petite, poursuit le père de famille. "Je lui ai dit qu’elle dormait chez ses parents parce qu’elle se faisait piquer la nuit", raconte Jean-Paul. "Et là, son franc tombe et il me répond : par les petites puces de bois ? Il me raconte qu’il en a aussi chez lui et que tout le bâtiment est infesté à cause de mobilier ramené de brocante par une voisine. Il a également essayé de s’en débarrasser avec des remèdes de grand-mère. Sans succès. Désormais, il m’explique dormir avec des gants pour éviter de se gratter", se souvient Jean-Paul.

Christine et Jean-Paul en parlent à une amie qui identifie l’intrus: "Des punaises de lit".

Et après une recherche Google, Christine identifie "les petits bêtes qui s’étaient incrustées chez nous, c’était bien ça, des punaises de lit". Ces insectes se développent dans les matelas et les draps, ainsi que les meubles et les recoins.

"Se faufilent-elles entre les fissures du plancher, dans les murs ? Les deux bâtiments mitoyens en sont infestés… ", constate Jean-Paul. Le couple fait appel à une société de désinfection : "Elle faisait la promesse qu’après trois passages, on en serait débarrassés définitivement", nous raconte Christine. "Mais ce ne fut pas le cas, elles sont toujours revenues", ajoute-t-elle.

La société est passée trois fois au moins d’août 2020, mais elle ne s'est pas rendue dans l'immeuble voisin. Après des mois d’énervement contre ces intrus, Christine et Jean-Paul décident de déménager. "Nous avons loué un appartement à Awans et avons déménagé après Noël", explique Christine. "C'était le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar", estime la jeune maman.

Mais le couple regrette d’avoir dû laisser derrière lui de nombreux meubles. "En nettoyant notre matelas, nous avons trouvé des centaines d’œufs de punaise, nous ne pouvions pas prendre le risque d’emmener cela avec nous. Nous avions investi dans un lit et dans un sommier dont le prix s’élevait à 3.500 euros. Et bien tant pis, nous en avons acheté un autre moins cher."



Lors du déménagement, Christine et Jean-Paul ont tout désinfecté avec l’aide de leurs parents.

"On a mis tous dans des grands sacs poubelles dans lesquels on a pulvérisé un produit pour tuer les punaises", explique Jean-Paul. Et Christine de surenchérir: "Et tout ce qui pouvait être lavé à 60 degrés, l’a été…"

Les punaises de lit connaissent aujourd'hui une recrudescence importante. Elles ont envahi les Etats-Unis et une partie de l'Europe alors qu'elles se déplacent à la vitesse d'une fourmi et ne savent pas voler.

Ces nuisibles, dont il est très difficile de se débarrasser, peuvent avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie des personnes. Leurs piqûres, semblables à celles des moustiques mais en plus rapprochées, provoquent de fortes démangeaisons.

Quand elles n'ont pas d'homme à piquer, les punaises du lit se consolent en colonisant ses vêtements sales selon une étude publiée en septembre 2017 qui conseille d'éloigner tout vêtement des zones de couchage lorsque l'on voyage pour éviter la propagation de ces nuisibles.

En France qui connait une recrudescence alors que les punaises avaient pratiquement été éradiquées au milieu du XXe siècle,, ce fléau inquiète tellement le monde politique, qu’en février 2020, un plan a été élaboré par le gouvernement pour en venir à bout. Il existe même désormais un endroit où ont été formés de premiers chiens capables de détecter les punaises de lit avec leur flair. "C’est un marché émergent. Les punaises de lit se développent de manière exponentielle en France. Et nous n’arrivons pas à tout traiter. Or les chiens étaient jusqu’à présent formés aux Etats-Unis. On ne remplace pas les services de neutralisation mais nous offrons un moyen infaillible de détection", explique Jacky Experton, le formateur.

