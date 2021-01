Abrogation du "prix de l'amour" pour les personnes handicapées: encore un petit peu de patience

Ce 1er janvier devait entrer en vigueur la fin d'une règle intervenant dans le montant de l'allocation d'intégration octroyée aux personnes handicapées en Belgique. Jusqu'à présent, une personne avec un handicap qui partageait sa vie avec un conjoint recevait une somme inférieure à celle d'une personnes vivant seule. Le monde politique avait décidé de mettre un terme à cette différence, surnommée "le prix de l'amour", à partir de cette année. Mais ce jeudi, lorsque Jean-Bernard a consulté le montant de son allocation, il a constaté avec dépit que son montant n'avait pas évolué. "Les payements des indemnités d'invalides/handicapés, viennent de me parvenir et ce que je redoutais est arrivé, "aucune augmentation" !", s'agaçait-il via notre bouton orange Alertez-nous. Que Jean-Bernard se rassure, son allocation, comme celle de toutes les autres personnes handicapées vivant en couple, va bien être augmentée. Si tel n'a pas été le cas pour l'allocation de janvier, c'est parce que l'arrêté royal officialisant le changement n'a pas encore été publié, quelques derniers détails devant être réglés, nous a expliqué Delphine Van Bladel, la porte-parole de la ministre Karine Lalieux. Elle a précisé qu'il y aurait effet rétroactif et que la somme manquante en janvier serait reversée plus tard.