Forest: trois faux policiers à l'origine d'un home-invasion

Un home-invasion a été commis jeudi matin, vers 07h15, rue Caporal Trésignies à Forest, par trois faux policiers, selon une information divulguée par Sudinfo et confirmée par Christophe Claessens, porte-parole de la police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles). Les deux parents et leurs trois fils présents sur les lieux sont sous le choc, mais n'ont pas été blessés.

Les trois hommes portaient notamment des brassards pour donner l'impression qu'ils étaient des policiers en civil. Ils avaient des masques et des bonnets pour camoufler leurs visages. Au moins un des trois, voire les trois, avait un pistolet apparent dans un étui, selon la police. Sudinfo précise que le père est âgé d'une cinquantaine d'années et que les trois fils ont entre 15 et 20 ans. Ils ont été ligotés. Les auteurs ont fouillé la maison, en prétextant une perquisition, et sont repartis vers 10h45, a priori sans emporter de butin, d'après les premiers constats effectués. Un des fils est parvenu à se libérer vers midi et a alerté un membre de sa famille. Ce dernier a contacté la police.