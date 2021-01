L'actrice Cicely Tyson, icône afro-américaine, est décédée

L'actrice noire Cicely Tyson, icône pour deux générations d'actrices afro-américaines et figure de Broadway, est décédée jeudi à l'âge de 96 ans, a annoncé son manager.



Cicely Tyson, dont la carrière a duré plus de 70 ans, est notamment connue du grand public pour sa nomination aux Oscars pour "Sounder" en 1973. Elle était aussi apparue dans les films "Beignets de tomates vertes" et "La Couleur des sentiments", et plus récemment dans la série télévisée "Murder", où elle jouait la mère de l'héroïne principale. Très engagée dans la lutte contre le racisme et pour la justice sociale, la comédienne a souvent refusé des rôles qui perpétuaient selon elle les clichés raciaux, comme les domestiques ou les prostituées. "C'est le coeur lourd que la famille de Mademoiselle Cicely Tyson annonce son départ paisible cet après-midi", déclare son manager, Larry Thompson, dans un communiqué à l'AFP, sans préciser les causes du décès. L'actrice a remporté plusieurs Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, ainsi qu'un Tony Award qui récompense les prestations théâtrales. En 2018, la star avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et le symbole qu'elle représente pour les artistes noirs. Elle est "une reine pour nous tous, les Afro-Américains", avait alors souligné l'acteur et réalisateur Tyler Perry. "Elle a dû travailler dix fois plus dur, pour être payée cent fois moins" parce qu'elle était une femme noire, a-t-il déclaré. Pour le compositeur Quincy Jones, qui lui a rendu un hommage ému, Cicely Tyson a tout simplement "ouvert la voie" à plusieurs générations d'actrices comme Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis ou Lupita Nyong'o (Oscar pour "12 years a slave"). Cicely Tyson était née à New York, dans le quartier de Harlem, de parents immigrés venus des Caraïbes. Elle avait commencé sa carrière en tant que mannequin avant de passer à la comédie. L'actrice, qui avait fêté son 96e anniversaire le mois dernier, venait de publier ses mémoires cette semaine.

