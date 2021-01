Bataille géante de boules de neige en Angleterre: 2 jeunes écopent d'une amende très salée

Deux jeunes Anglais originaires de Leeds (nord de l'Angleterre), à l'origine d'une bataille géante de boules de neige, ont écopé d'une amende de 10.000 livres chacun (plus de 11.000 euros). "Nous ne prenons absolument aucun plaisir à infliger des amendes aussi lourdes à ces deux jeunes hommes mais leurs actes ont encouragé des centaines de personnes à être à proximité les unes des autres, créant un risque significatif et complètement inutile d'augmentation de la propagation du virus", a déclaré un responsable de la police locale jeudi.



La police a également évoqué une "violation flagrante" de la législation en vigueur contre la propagation du virus. Mi-janvier, des centaines de personnes s'étaient retrouvées dans un parc de Leeds pour se livrer une bataille de boules de neige, après que les deux jeunes, âgés de 20 et 23 ans, eurent lancé un appel sur les réseaux sociaux, accompagné de photos et de vidéos. Un confinement strict est en place en Angleterre pour contenir la propagation du virus. Il n'est actuellement autorisé de voir qu'une seule personne en privé en dehors des membres de son ménage, et seulement pour une activité sportive.

