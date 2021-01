Le fédéral pourrait financer une partie des tests salivaires pour les enseignants

(Belga) Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke est favorable à l'introduction de tests salivaires répétitifs pour tous les enseignants. Le fédéral pourrait en financer une partie, a-t-il déclaré vendredi matin sur Bel RTL.

"Je suis preneur et je crois que les ministres de l'Enseignement aussi. Je pourrais en financer une partie via le fédéral", a-t-il expliqué en soulignant toutefois qu'à ce stade, "rien n'est décidé". Selon le ministre, ces tests salivaires répétitifs sur l'ensemble des enseignants - "qui nécessitent une logistique importante" - permettraient "de repérer très rapidement les clusters et d'ainsi garder les écoles ouvertes, ce qui est un objectif social ultra important". "Il faut garder les écoles ouvertes mais nous devons être plus assertifs et tester à grande échelle", a ajouté Frank Vandenbroucke. (Belga)