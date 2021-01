Coronavirus - 14 personnes sont décédées après vaccination en Belgique: "Aucun lien de cause à effet", affirme Yves Van Laethem

Quatorze personnes sont décédées en Belgique après s'être fait administrer un vaccin contre le coronavirus, rapporte l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) jeudi sur son site internet. Aucun lien de cause à effet n'a été formellement établi entre le vaccin et ces décès.

Yves Van Laethem, le porte-parole de la lutte contre le coronavirus, s'est exprimé ce vendredi matin à ce sujet. "Ces patients étaient âgés de plus de 70 ans et pour 5 d’entres eux de plus de 90 ans. Ces décès ont été clairement examinés de manière à voir s’il y a un potentiel lien avec la vaccination et on constate qu’il s’agissait dans chaque cas de personnes très gravement malades ou affaiblies. Un lien de cause à effet avec la vaccination n’a dans un aucun des cas pu être établi", souligne-t-il. "Il faut rappeler que chaque semaine dans les maisons de repos, des centaines de personnes décèdent. Un lien temporel mais non causal est tout à fait attendu dans ce contexte après la vaccination. Il faut rappeler aussi que pour la vaccination, il faut rapporter les effets secondaires éventuels sur un site (cliquer sur ce lien pour en savoir plus)."

Les 14 personnes décédées représentent par ailleurs 0,006% des personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin au moment du comptage, soit 239.159 personnes au 26 janvier.





Le vaccin Pfizer/BioNTech pas lié à des décès post-vaccination

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 n'a pas de lien avec les décès post-vaccination signalés, et ne présente aucun nouvel effet secondaire, a annoncé vendredi l'Agence européenne des médicaments (EMA). Le régulateur européen a déclaré dans un communiqué qu'il a examiné les décès enregistrés depuis le début du déploiement du vaccin, dont un certain nombre de personnes âgées, et "a conclu que les données ne montraient pas de lien avec la vaccination avec Comirnaty et que les cas ne soulèvent pas de problèmes de sécurité". Dans sa première mise à jour sur la sécurité du vaccin depuis que l'UE a commencé sa campagne de vaccination en décembre, l'EMA a conclu que les données "sont cohérentes avec le profil de sécurité connu du vaccin et qu'aucun nouvel effet secondaire n'a été identifié". Les signalements d'occasionnelles réactions allergiques graves ne vont pas au-delà de ce qui avait déjà été découvert à propos de cet "effet secondaire connu", a ajouté l'agence basée à Amsterdam. "Les avantages de Comirnaty dans la prévention contre le Covid-19 continuent de l'emporter sur tous les risques, et il n'y a aucun changement de recommandé en ce qui concerne l'utilisation du vaccin", a indiqué l'EMA. Le régulateur de l'UE a jusqu'à présent approuvé deux vaccins, ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Il devrait rendre son verdict vendredi sur un troisième vaccin, celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford. Un certain nombre de pays, dont la Norvège, le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Suède, ont signalé le décès de personnes ayant reçu le vaccin développé par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech, mais aucun lien direct avec le vaccin n'a été établi. La Norvège a notamment enregistré 33 décès parmi les personnes âgées qui avaient reçu leur première dose. Oslo a déclaré plus tôt ce mois-ci ne pas avoir établi de lien avec le vaccin, recommandant toutefois aux médecins norvégiens de prendre en compte l'état de santé des patients les plus fragiles avant de décider une injection.