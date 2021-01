Charleroi: Laurice, un jeune de 14 ans, est porté disparu à Jumet

Laurice, 14 ans, n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier et son départ de l'Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) de Jumet pour aller à l'école, a confirmé vendredi le parquet de Charleroi.

Laurice, âgé bientôt de 15 ans, devait prendre le bus pour se rendre à l'école. Selon les informations en possession de sa famille, Laurice n'aurait pas passé la journée à l'école et aurait été aperçu, à plusieurs reprises, à différents endroits. "On m'a dit qu'il avait un sac Lonsdale sur lui et qu'il avait été vu du côté de Nivelles, mais également à la gare de Charleroi-Sud", a précisé la grand-mère du mineur à l'agence Belga. Avisé de la disparition, le parquet de Charleroi l'a signalée aux différents services de police sur le territoire belge.

Aucune photo n'a été communiquée pour l'instant.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu