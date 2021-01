Insurrection à Washington - Le corps du policier tué au Capitole sera exposé dans la Rotonde

(Belga) Le cercueil du policier tué après l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier sera exposé dans la Rotonde du siège du Parlement américain à Washington, un hommage exceptionnel, ont annoncé vendredi des parlementaires.

L'agent Brian Sicknick, 42 ans, avait été blessé lors de "contacts physiques avec les manifestants" qui s'étaient introduits de force au Congrès, avait indiqué la police du Capitole. Il aurait été frappé à la tête avec un extincteur, selon des sources citées par le New York Times. Retourné à ses quartiers, le policier s'était ensuite effondré. Transporté à l'hôpital local, il a succombé à ses blessures le lendemain. La mort de M. Sicknick, qui travaillait depuis 12 ans dans ce service de police, a porté à cinq tués le bilan des violences dans l'enceinte du Congrès. "Le Congrès américain est uni dans le chagrin, la gratitude et la reconnaissance solennelle pour le service et le sacrifice de l'officier Brian Sicknick," ont déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, vendredi dans un communiqué. Ses actes "lors de la violente insurrection contre notre Capitole ont contribué à sauver des vies, à défendre le temple de notre démocratie et à faire en sorte que le Congrès ne soit pas détourné de notre devoir envers la Constitution", ont-ils ajouté. "Nous avons le grand privilège de rendre hommage à l'officier Sicknick avec cette cérémonie" de recueillement. Les cercueils de quatre personnes ont été exposés par le passé dans la rotonde, sous la coupole du Capitole, selon le site internet des archives de la Chambre: le révérend Billy Graham, la figure des droits civiques Rosa Parks, et deux autres policiers du Capitole, Jacob Chestnut et John Gibson, tués au Congrès lors d'un échange de coups de feu en 1998. Les drapeaux du Capitole avaient été mis en berne en l'honneur de M. Sicknick et sa dépouille avait été saluée par une haie d'honneur, lors de son transfert de la morgue aux pompes funèbres. (Belga)